Ассистентский хет-трик и достижение Джейсона Цукера. Дубль Джека Хьюза. Результаты матчей НХЛ
После перерыва на матчи сборных возобновился регулярный чемпионат НХЛ. "Баффало" неожиданно разгромил "Рейнджерс" 8:2.
Баффало Сейбрз - Нью-Йорк Рейнджерс 8:2
Первый период завершился со счетом 5:0. Игорь Шестеркин совершил 11 сэйвов и был заменен на 19-й минуте.
Еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер сделал три результативные передачи. Он набрал очки в пятом матче подряд. Джейсон Цукер сделал 200 результативных передач за карьеру.
По 3 (2 + 1) очка набрали Расмус Далин и Тэйдж Томпсон. Далин вышел на второе место среди защитников "Баффало" по количеству голов (75). Рекордсмен - Фил Хаусли (178).
Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс сделал результативную передачу.
Флорида Пантерз - Сиэтл Кракен 1:2
Две результативные передачи сделал Шейн Райт.
Голкипер "Сиэтла" Джои Даккорд совершил 26 сэйвов.
Один из лидеров "Флориды" Мэтью Ткачук пропустил матч из-за травмы.
Капитан "Сиэтла" Джордан Эберле вернулся на лед после травмы, полученной в ноябре.
Нешвилл Прэдейчез - Колорадо Эвеланш 2:1
Голкипер "хищников" Юси Сарос отразил 31 бросок.
Нью-Джерси Дэвилз - Даллас Старз 2:4
Обе шайбы в ворота "Далласа" забросил еврейский форвард Джек Хьюз.
Вратарь "Далласа" Кейси ДеСмит совершил 31 сэйв.