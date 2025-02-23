Ассистентский хет-трик и достижение Джейсона Цукера. Дубль Джека Хьюза. Результаты матчей НХЛ

После перерыва на матчи сборных возобновился регулярный чемпионат НХЛ. "Баффало" неожиданно разгромил "Рейнджерс" 8:2.

Баффало Сейбрз - Нью-Йорк Рейнджерс 8:2

Первый период завершился со счетом 5:0. Игорь Шестеркин совершил 11 сэйвов и был заменен на 19-й минуте.

Еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер сделал три результативные передачи. Он набрал очки в пятом матче подряд. Джейсон Цукер сделал 200 результативных передач за карьеру.

По 3 (2 + 1) очка набрали Расмус Далин и Тэйдж Томпсон. Далин вышел на второе место среди защитников "Баффало" по количеству голов (75). Рекордсмен - Фил Хаусли (178).

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс сделал результативную передачу.

Флорида Пантерз - Сиэтл Кракен 1:2

Две результативные передачи сделал Шейн Райт.

Голкипер "Сиэтла" Джои Даккорд совершил 26 сэйвов.

Один из лидеров "Флориды" Мэтью Ткачук пропустил матч из-за травмы.

Капитан "Сиэтла" Джордан Эберле вернулся на лед после травмы, полученной в ноябре.

Нешвилл Прэдейчез - Колорадо Эвеланш 2:1

Голкипер "хищников" Юси Сарос отразил 31 бросок.

Нью-Джерси Дэвилз - Даллас Старз 2:4

Обе шайбы в ворота "Далласа" забросил еврейский форвард Джек Хьюз.

Вратарь "Далласа" Кейси ДеСмит совершил 31 сэйв.