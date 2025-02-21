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Победителем Кубка четырех наций стала сборная Канады

Хоккей
время публикации: 21 февраля 2025 г., 07:05 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 07:05
Победителем Кубка четырех наций стала сборная Канады
AP Photo/Aaron Favila

Победителем Кубка четырех наций стала сборная Канады. В финале канадцы в овертайме обыграли сборную США 3:2.

Победный гол на 69-й минуте забил Коннор Макдэвид.

По две результативных передачи сделали Остон Мэтьюз (США) и Митчелл Марнер (Канада).

Первой звездой матча признан Коннор Макдэвид (Канада). Второй - голкипер канадцев Джордан Биннингтон. Третьей - Брэди Ткачук (США).

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