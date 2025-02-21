Победителем Кубка четырех наций стала сборная Канады
время публикации: 21 февраля 2025 г., 07:05 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 07:05
Победителем Кубка четырех наций стала сборная Канады. В финале канадцы в овертайме обыграли сборную США 3:2.
Победный гол на 69-й минуте забил Коннор Макдэвид.
По две результативных передачи сделали Остон Мэтьюз (США) и Митчелл Марнер (Канада).
Первой звездой матча признан Коннор Макдэвид (Канада). Второй - голкипер канадцев Джордан Биннингтон. Третьей - Брэди Ткачук (США).
Ссылки по теме