UFC270. Нганну победил Гана. Нурмагомедов применил "гильотину"

В поединке за звание чемпиона в легчайшем весе Дейвесон Фигерейду вернул себе титул, победив решением судей действующего чемпиона мексиканца Брэндона Морено.

В Анахайме, Калифорния, состоялся турнир ММА UFC 270: N'Gannou vs. Gane. В главном поединке Франсис Нганну защитил титул чемпиона в тяжелом весе, победив Сирила Гана (временный чемпион и первый номер рейтинга).

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