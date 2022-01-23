UFC270. Нганну победил Гана. Нурмагомедов применил "гильотину"
В Анахайме, Калифорния, состоялся турнир ММА UFC 270: N'Gannou vs. Gane. В главном поединке Франсис Нганну защитил титул чемпиона в тяжелом весе, победив Сирила Гана (временный чемпион и первый номер рейтинга).
Все судьи отдали предпочтение Нганну 48:47 (дважды) и 49:46.
В поединке за звание чемпиона в легчайшем весе Дейвесон Фигерейду вернул себе титул, победив решением судей действующего чемпиона мексиканца Брэндона Морено.
Россиянин Саид Нурмагомедов победил американца Коди Стейманна. Бой продлился 47 секунд. Россиянин применил "гильотину".
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// NEWSru.co.il // Спорт // 08 января 2022
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