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NEWSru.co.il :: Спорт23 января 2022 г., 09:02

UFC270. Нганну победил Гана. Нурмагомедов применил "гильотину"

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UFC270. Нганну победил Гана. Нурмагомедов применил "гильотину"

В Анахайме, Калифорния, состоялся турнир ММА UFC 270: N'Gannou vs. Gane. В главном поединке Франсис Нганну защитил титул чемпиона в тяжелом весе, победив Сирила Гана (временный чемпион и первый номер рейтинга).

Все судьи отдали предпочтение Нганну 48:47 (дважды) и 49:46.

В поединке за звание чемпиона в легчайшем весе Дейвесон Фигерейду вернул себе титул, победив решением судей действующего чемпиона мексиканца Брэндона Морено.

Россиянин Саид Нурмагомедов победил американца Коди Стейманна. Бой продлился 47 секунд. Россиянин применил "гильотину".


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