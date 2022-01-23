Чемпионат Европы по футзалу. Грузины одолели сборную Азербайджана. Испанцы разгромили боснийцев
В Нидерландах продолжается чемпионат Европы по футзалу. Грузины одолели сборную Азербайджана 3:2. Испанцы разгромили боснийцев 5:1.
Грузия - Азарбайджан 3:2
На 7-й минуте азербайджанцы вели в счете 2:0. Дважды отличился Рафаэль Вилела.
Победный гол был забит на 32-й минуте. Талес Фейтоза реализовал пенальти.
Испания - Босния и Герцеговина 5:1
Два мяча забил Карлос Ортис.
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