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NEWSru.co.il :: Спорт23 января 2022 г., 08:43

Чемпионат Европы по футзалу. Грузины одолели сборную Азербайджана. Испанцы разгромили боснийцев

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Чемпионат Европы по футзалу. Грузины одолели сборную Азербайджана. Испанцы разгромили боснийцев

В Нидерландах продолжается чемпионат Европы по футзалу. Грузины одолели сборную Азербайджана 3:2. Испанцы разгромили боснийцев 5:1.

Грузия - Азарбайджан 3:2

На 7-й минуте азербайджанцы вели в счете 2:0. Дважды отличился Рафаэль Вилела.

Победный гол был забит на 32-й минуте. Талес Фейтоза реализовал пенальти.

Испания - Босния и Герцеговина 5:1


Два мяча забил Карлос Ортис.

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