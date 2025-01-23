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Спорт

Теннис на колясках. Гай Сасон проиграл в полуфинале Открытого чемпионата Австралии

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 23 января 2025 г., 14:58 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 15:06
Теннис на колясках. Гай Сасон проиграл в полуфинале Открытого чемпионата Австралии
AP Photo/Alessandra Tarantino

В полуфинале открытого чемпионата Австралии израильтянин Гай Сасон (теннис на колясках) проиграл голландцу Нильсу Винку 6:7, 0:6.

В финале встретятся первый и второй номера мирового рейтинга голландцы Сэм Шредер и Нильс Винк.

В финале парного разряда Гай Сасон и Нильс Винк сыграют против Сэма Шредера и британца Энди Лапторпа.

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