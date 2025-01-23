Теннис на колясках. Гай Сасон проиграл в полуфинале Открытого чемпионата Австралии

В полуфинале открытого чемпионата Австралии израильтянин Гай Сасон (теннис на колясках) проиграл голландцу Нильсу Винку 6:7, 0:6.

В финале встретятся первый и второй номера мирового рейтинга голландцы Сэм Шредер и Нильс Винк.

В финале парного разряда Гай Сасон и Нильс Винк сыграют против Сэма Шредера и британца Энди Лапторпа.