Теннис на колясках. Гай Сасон проиграл в полуфинале Открытого чемпионата Австралии
время публикации: 23 января 2025 г., 14:58 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 15:06
В полуфинале открытого чемпионата Австралии израильтянин Гай Сасон (теннис на колясках) проиграл голландцу Нильсу Винку 6:7, 0:6.
В финале встретятся первый и второй номера мирового рейтинга голландцы Сэм Шредер и Нильс Винк.
В финале парного разряда Гай Сасон и Нильс Винк сыграют против Сэма Шредера и британца Энди Лапторпа.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 января 2025