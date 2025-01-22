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Спорт

Янник Синнер вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 22 января 2025 г., 14:48 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 14:48
Янник Синнер вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии
AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

В четвертьфинале он обыграл австралийца Алекса де Минора 6:3, 6:2, 6:1.

Это 20-я победа Янника в матчах Открытого чемпионата Австралии.

В полуфинале он встретится с американцем Беном Шелтоном, победившим итальянца Лоренцо Сонего 6:4, 7:5, 4:6. 7:6.

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