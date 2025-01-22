Теннис на колясках. Гай Сасон вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии

Израильский теннисист Гай Сасон (теннис на колясках) вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

В первых двух матчах он не "отдал" ни одного гейма.

В первом поединке Гай Сасон разгромил Диего Переса (Чили) 6:0, 6:0, в четвертьфинале - южноафриканца Дональда Рамфади.

В полуфинале израильтянин (третий номер посева) встретится с голландцем Нильсом Винком (вторым номером посева).