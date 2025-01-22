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Спорт

Ига Швентек вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 22 января 2025 г., 11:43 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 11:43
Ига Швентек вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии
AP Photo/Vincent Thian

Бывшая первая ракетка мира полька Ига Швентек вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, разгромив американку Эмму Наварро 6:1, 6:2.

В полуфинале она встретится с американкой Мэдисон Киз, которая победила украинку Элину Свитолину 3:6, 6:3, 6:4.

Во втором полуфинале встретятся первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и испанка Паула Бадоса.

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