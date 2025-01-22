Ига Швентек вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии
время публикации: 22 января 2025 г., 11:43 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 11:43
Бывшая первая ракетка мира полька Ига Швентек вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, разгромив американку Эмму Наварро 6:1, 6:2.
В полуфинале она встретится с американкой Мэдисон Киз, которая победила украинку Элину Свитолину 3:6, 6:3, 6:4.
Во втором полуфинале встретятся первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и испанка Паула Бадоса.
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