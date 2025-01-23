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Еврокубок. "Апоэль" проиграл в Венеции

Баскетбол
время публикации: 23 января 2025 г., 08:21 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 08:21
Еврокубок. "Апоэль" проиграл в Венеции
AP Photo/Ashley Landis

В матче шестнадцатого тура регулярного чемпионата Еврокубка столичный "Апоэль" проиграл "Венеции" 75:76.

"Апоэль" занимает четвертое место в группе.

Первая четверть завершилась вничью 17:17.

Первую половину матча выиграли итальянцы 38:37. После 30 минут 61:58.

Самые результативные игроки матча - баскетболисты "Апоэля" Хадин Кэррингтон (21 + 4 подбора + 1 перехват) и Джаред Харпер (17 + 3 подбора + 7 передач + 1 перехват).

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