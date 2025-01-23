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Спорт

Мэдисон Киз обыграла Игу Швентек и вышла в финал Открытого чемпионата Австралии

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 23 января 2025 г., 15:17 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 15:17
Мэдисон Киз обыграла Игу Швентек и вышла в финал Открытого чемпионата Австралии
AP Photo/Vincent Thian

Американка Мэдисон Киз вышла в финал Открытого чемпионата Австралии, обыграв польку Игу Швентек 5:7, 6:1, 7:6.

Матч длился 157 минут.

Мэдисон Киз во второй раз вышла в финал турнира "Большого шлема".

Ее соперницей в финале будет первая ракетка мира Арина Соболенко.

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