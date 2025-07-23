Юношеский чемпионат мира по баскетболу. Победили американки. Израильтянка стала лучшим бомбардиром
время публикации: 23 июля 2025 г., 07:10 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 07:10
В Брно завершился женский юношеский чемпионат мира по баскетболу (спортсменки до 19 лет).
Американки в 11-й раз стали победительницами турнира. В финале они обыграли сборную Австралии 88:76.
В матче за третье место испанки одолели сборную Канады 70:68.
Израильтянки заняли 10 место (из 16).
Самым результативным игроком турнира стала израильтянка Галь Равив - 26.3 очка за матч. Она вошла в пятерку лучших по передачам (4.7) и полезности (23.7).
Аяла Орен вошла в пятерку лучших по передачам (5.5) и перехватам (3).
Самым ценным игроком турнира признана американка Шанийя Холл.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 июля 2025