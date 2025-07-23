Юношеский чемпионат мира по баскетболу. Победили американки. Израильтянка стала лучшим бомбардиром

В Брно завершился женский юношеский чемпионат мира по баскетболу (спортсменки до 19 лет).

Американки в 11-й раз стали победительницами турнира. В финале они обыграли сборную Австралии 88:76.

В матче за третье место испанки одолели сборную Канады 70:68.

Израильтянки заняли 10 место (из 16).

Самым результативным игроком турнира стала израильтянка Галь Равив - 26.3 очка за матч. Она вошла в пятерку лучших по передачам (4.7) и полезности (23.7).

Аяла Орен вошла в пятерку лучших по передачам (5.5) и перехватам (3).

Самым ценным игроком турнира признана американка Шанийя Холл.