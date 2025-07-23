"Панатинаикос" проиграл в Шотландии. Результаты матчей Лиги чемпионов
время публикации: 23 июля 2025 г., 06:57 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 06:57
Состоялись первые матчи второго отборочного раунда Лиги чемпионов.
Шкендия (Македония) - Стяуа (Бухарест, Румыния) 1:0
Слован (Братислава, Словакия) - Зриньски (Босния и Герцеговина) 4:0
Лех (Познань, Польша) - Брейдаблик (Исландия) 7:1
Глазго Рейнджерс (Шотландия) - Панатинаикос (Афины, Греция) 2:0
Риека (Хорватия) - Лудогорец (Разград, Болгария) 0:0
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