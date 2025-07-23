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Победителем молодежного Евробаскета стала сборная Италии

Баскетбол
время публикации: 23 июля 2025 г., 06:36 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 06:36
Победителем молодежного Евробаскета стала сборная Италии
AP Photo/Rod Lamkey, Jr

Завершился молодежный чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 20 лет), который проходил в Ираклионе.

Итальянцы в третий раз стали победителями молодежного Евробаскета.

В финале сборная Италии победила литовцев 83:66.

В матче за третье место французы победили сербов 73:62.

Израильтяне заняли шестое место.

В дивизион В вылетели сборные Исландии, Финляндии и Украины.

Самым ценным игроком турнира признан итальянец Франческо Феррари.

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