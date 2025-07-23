Победителем молодежного Евробаскета стала сборная Италии

Завершился молодежный чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 20 лет), который проходил в Ираклионе.

Итальянцы в третий раз стали победителями молодежного Евробаскета.

В финале сборная Италии победила литовцев 83:66.

В матче за третье место французы победили сербов 73:62.

Израильтяне заняли шестое место.

В дивизион В вылетели сборные Исландии, Финляндии и Украины.

Самым ценным игроком турнира признан итальянец Франческо Феррари.