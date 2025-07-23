Победителем молодежного Евробаскета стала сборная Италии
время публикации: 23 июля 2025 г., 06:36 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 06:36
Завершился молодежный чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 20 лет), который проходил в Ираклионе.
Итальянцы в третий раз стали победителями молодежного Евробаскета.
В финале сборная Италии победила литовцев 83:66.
В матче за третье место французы победили сербов 73:62.
Израильтяне заняли шестое место.
В дивизион В вылетели сборные Исландии, Финляндии и Украины.
Самым ценным игроком турнира признан итальянец Франческо Феррари.
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