Лига чемпионов. "Маккаби" сыграл вничью на Кипре. Киевляне победили на Мальте
Состоялись первые матчи второго отборочного тура Лиги чемпионов.
КуПС (Куопио, Финляндия) - Кайрат (Алма-Ата, Казахстан) 2:0
Линкольн Ред Импс (Гибралтар) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 0:1
Победный гол на 30-й минуте забил бывший нападающий "Львова" Бруну Дуарте.
На 41-й минуте гости остались в меньшинстве. Удален Соль Ен Ву.
Ноа (Армения) - Ференцварош (Будапешт, Венгрия) 1:2
На 36-й минуте защитник "Ференцвароша" Стефан Гратманн забил гол в свои ворота 1:0.
На 44-й минуте Каллум О`Доуда сравнял счет. На 49-й минуте Барнабас Варга забил победный гол 1:2.
На 82-й минуте гости остались в меньшинстве. Ибрагим Сиссе удален.
Копенгаген (Дания) - Дрита (Косово) 2:0
Дважды пенальти реализовал Магнус Маттсон.
Хамрун Спартанс (Мальта) - Динамо (Киев, Украина) 0:3
Пафос (Кипр) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 1:1
На 81-й минуте Бонс Бассуамина (18 июля перешел из "Клермона") вывел хозяев вперед 1:0.
На десятой минуте компенсированного времени Элад Мадмон сравнял счет 1:1.
Пльзень (Чехия) - Серветт (Швейцария) 0:1
Рига (Латвия) - Мальме (Швеция) 1:4