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Лига чемпионов. "Маккаби" сыграл вничью на Кипре. Киевляне победили на Мальте

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 22 июля 2025 г., 22:14 | последнее обновление: 22 июля 2025 г., 22:24
Лига чемпионов. "Маккаби" сыграл вничью на Кипре. Ктевляне победили на Мальте
AP Photo/Martin Meissner

Состоялись первые матчи второго отборочного тура Лиги чемпионов.

КуПС (Куопио, Финляндия) - Кайрат (Алма-Ата, Казахстан) 2:0

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 0:1

Победный гол на 30-й минуте забил бывший нападающий "Львова" Бруну Дуарте.

На 41-й минуте гости остались в меньшинстве. Удален Соль Ен Ву.

Ноа (Армения) - Ференцварош (Будапешт, Венгрия) 1:2

На 36-й минуте защитник "Ференцвароша" Стефан Гратманн забил гол в свои ворота 1:0.

На 44-й минуте Каллум О`Доуда сравнял счет. На 49-й минуте Барнабас Варга забил победный гол 1:2.

На 82-й минуте гости остались в меньшинстве. Ибрагим Сиссе удален.

Копенгаген (Дания) - Дрита (Косово) 2:0

Дважды пенальти реализовал Магнус Маттсон.

Хамрун Спартанс (Мальта) - Динамо (Киев, Украина) 0:3

Пафос (Кипр) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 1:1

На 81-й минуте Бонс Бассуамина (18 июля перешел из "Клермона") вывел хозяев вперед 1:0.

На десятой минуте компенсированного времени Элад Мадмон сравнял счет 1:1.

Пльзень (Чехия) - Серветт (Швейцария) 0:1

Рига (Латвия) - Мальме (Швеция) 1:4

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