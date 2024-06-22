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Чемпионат Европы по плаванию. Кристиан Пичугин завоевал бронзу и установил рекорд Израиля

время публикации: 22 июня 2024 г., 21:45 | последнее обновление: 22 июня 2024 г., 21:45
Чемпионат Европы по плаванию. Кристиан Пичугин завоевал бронзу и установил рекорд Израиля
AP Photo/Darko Bandic

В Белграде продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. Израильтянин Кристиан Пичугин завоевал бронзовую медаль на дистанции 50 метров брассом.

Он установил рекорд Израиля - 27.02 секунды.

Чемпионом стал турок Хюсейн Эмер Сакчи (26.92).

Одну сотую секунды ему проиграл немец Ноэль де Гус.

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