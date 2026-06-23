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Матч прерывался из-за непогоды. Французы разгромили сборную Ирака

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 23 июня 2026 г., 03:51 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 04:01
В сотом матче за сборную Мбаппе сделал дубль
AP Photo/Matt Rourke
Матч прерывался из-за непогоды. Французы разгромили сборную Ирака
AP Photo/Derik Hamilton

В Филадельфии встречались сборные Франции и Ирака. Французы победили 3:0.

Из-за перерыва, связанного с непогодой, матч шел около трех с половиной часов.

Первый тайм прошел в сложных погодных условиях. Команды создали один голевой момент и забили один гол.

На 14-й минуте Олисе сделал передачу. Килиан Мбаппе пробил в дальний угол 1:0.

Из-за надвигающегося шторма возобновление игры было отложено примерно на 50 минут. Очень сильная гроза. Перерыв между таймами длился чуть больше часа.

На 54-й минуте иракцы организовали гол в свои ворота. Защитник неудачно ввел мяч в игру. Дембеле мяч перехватил. Передача. Мбаппе расстрелял пустые ворота 2:0. В сотом матче за сборную Мбаппе сделал дубль.

На 59-й минуте Олисе обыграл защитника и сделал передачу. Дембеле нанес удар слету. Вратарь парировал. Рабьо бил головой по пустым воротам, но не попал.

На 66-й минуте Олисе сделал передачу в штрафную. Дембеле направил мяч в дальний угол 3:0. На 82-й минуте Барколя вышел один на один, но бить не стал, а сделал передачу, которую перехватили защитники.

На 90-й минуте Мбаппе обыграл защитника, вышел один на один и сильно пробил. Немного неточно.

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