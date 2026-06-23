Норвежцы победили сборную Сенегала и вышли в плэй-офф

Сборные Норвегии и Франции одержали по две победы и вышли в плэй-офф чемпионата мира по футболу.

Норвежцы победили сборную Сенегала 3:2.

Положение команд. Норвегия, Франция по 6 очков, Сенегал, Ирак по 0.

В первом тайме сборная Сенегала больше владела мячом, но более опасно атаковали норвежцы.

На 3-й минуте после углового опасно пробил Айер. Менди ногой мяч отбил. На 37-й минуте Холанн головой сбросил мяч. Эдегор вышел один на один, но переиграть Менди не сумел.

На 43-й минуте Кулибали неудачно вынес мяч. Мартин Педерсен (Торино) мяч перехватил и нанес точный удар 1:0.

На 4-й минуте, добавленной к первому тайму, вратарь сборной Сенегала решил блеснуть техникой, но Холлана обыграть не сумел. Форвард пробил с острого угла. мяч попал в штангу.

На 48-й минуте Эдегор сделал передачу. Холанн сходу отправил мяч под перекладину 2:0.

Первую опасную атаку "львы Теранги" провели на 52-й минуте. Диатта навесил. Джексон головой пробил. Точно во вратаря. Через минуту Мане сделал передачу. Исмаила Сарр (Кристал Пэлас, Лондон) в падении перебросил мяч через вратаря 2:1.

На 58-й минуте Берг отобрал мяч у защитника и сделал пас. Холанн пробил. Мяч от перекладины отскочил в сетку 3:1.

На третьей минуте компенсированного времени Сарр оформил дубль. Через 6 минут он мог сравнять счет, но из пределов вратарской пробил выше.