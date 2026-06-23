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Спорт

Криштиану Роналду забил два гола. Португальцы разгромили сборную Узбекистана

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 23 июня 2026 г., 22:05 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 22:23
Криштиану Роналду забил два гола. Португальцы разгромили сборную Узбекистана
AP Photo/Karen Warren
Гол Рафаэля Леау
AP Photo/Ashley Landis

В Хьюстоне встречались сборные Португалии и Узбекистана. Португальцы победили 5:0.

На 6-й минуте Канселу прострелил. Криштиану Роналду выскочл из-за спин защитников и метров с 8 вколотил мяч в нижний угол 1:0. По данным статистического сервиса Opta, Криштиану Роналду стал первым игроком, забившим в матчах шести разных чемпионатов мира.

На 17-й минуте Нуну Мендеш забил ударом со штрафного 2:0.

Первую перспективную атаку сборная Узбекистана провела на 18-й минуте. Насруллаев пробил точно во вратаря.

На 29-й минуте команда Узбекистана забила. Но гол не засчитан. Файзуллаев нарушил правила при отборе мяча.

На 39-й минут е Криштиану Роналду метров с 11 подрезал мяч в дальний нижний угол 3:0. На 7-й минуте, добавленной к первому тайму, Криштиану Роналду перебросил мяч через вратаря. Хусаанов вынес мяч с линии ворот. Криштиану Роналду стал рекордсменом сборной Португалии по количеству голов в матчах чемпионатов мира - 10.

На 48-й минуте Жоау Феликс пробил метров с 25. Чуть выше.

На 53-й минуте Файзуллаев ворвался в штрафную и сильно пробил. Точно во вратаря.

На 60-й минуте после подачи углового Абдукодир Хусанов срезал мяч в свои ворота 4:0.

На 74-й минуте Криштиану Роналду перехватил мяч, обыграл защитника и нанес удар метров с 10. Нематов парировал.

На 87-й минуте Рафаэл Леау отправил мяч в "девятку" 5:0.

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