Футбол. Шотландец Кенни Миллер продолжит работать с тель-авивским "Маккаби"

В следующем сезоне тель-авивским "Маккаби" будет руководить шотландец Кенни Миллер.

1 февраля он был назначен временным главным тренером "Маккаби" после отставки Ронни Дейлы.

Под руководством шотландского специалиста "желтые" завоевали Кубок Израиля.

Кенни Миллер выступал за шотландские, английские, канадские и турецкие клубы, а также сборную Шотландии.