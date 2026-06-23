Футбол. Шотландец Кенни Миллер продолжит работать с тель-авивским "Маккаби"
время публикации: 23 июня 2026 г., 20:53 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 20:53
В следующем сезоне тель-авивским "Маккаби" будет руководить шотландец Кенни Миллер.
1 февраля он был назначен временным главным тренером "Маккаби" после отставки Ронни Дейлы.
Под руководством шотландского специалиста "желтые" завоевали Кубок Израиля.
Кенни Миллер выступал за шотландские, английские, канадские и турецкие клубы, а также сборную Шотландии.
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