Посильная помощь сборной Ганы. Африканский колдун "поработал" с Гарри Кейном

Сегодняшний матч Англия - Гана привлек дополнительное внимание по необычной причине.

Колдун из Ганы Нана Кваку Бонсам "заколдовал" лидера атак англичан Гарри Кейна.

Об этом он сам заявил, сообщают британские СМИ.

Этот колдун стал известен в 2014 году, когда сообщил, что из-за него Криштиану Роналду получил травму.

Тогда португалец к матчу с Ганой восстановился и забил гол. Сборная Португалии победила 2:1.