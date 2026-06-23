x
23 июня 2026
|
последняя новость: 10:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
23 июня 2026
|
23 июня 2026
|
последняя новость: 10:22
23 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Посильная помощь сборной Ганы. Африканский колдун "поработал" с Гарри Кейном

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 23 июня 2026 г., 09:35 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 09:40
Посильная помощь сборной Ганы. Африканский колдун "поработал" с Гарри Кейном
AP Photo/Charlie Riedel

Сегодняшний матч Англия - Гана привлек дополнительное внимание по необычной причине.

Колдун из Ганы Нана Кваку Бонсам "заколдовал" лидера атак англичан Гарри Кейна.

Об этом он сам заявил, сообщают британские СМИ.

Этот колдун стал известен в 2014 году, когда сообщил, что из-за него Криштиану Роналду получил травму.

Тогда португалец к матчу с Ганой восстановился и забил гол. Сборная Португалии победила 2:1.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 июня 2026

Эрлинг Холанн установил рекорд сборной Норвегии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 июня 2026

Лионель Месси побил еще один рекорд Мирослава Клозе
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 июня 2026

Чемпионат мира по футболу. Алжирцы победили сборную Иордании
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 июня 2026

Список бомбардиров чемпионатов мира. Месси рекордсмен. Мбаппе догнал Клозе