Криштиану Роналду присоединился к Лионелю Месси

В Хьюстоне встречаются сборные Португалии и Узбекистана. После первого тайма счет 3:0 в пользу португальцев.

Два гола забил Криштиану Роналду.

По данным статистического сервиса Opta, Криштиану Роналду стал первым игроком, забившим в матчах шести разных чемпионатов мира.

Он стал третьим игроком с интересным достижением - самым молодым и самым возрастным автором гола своей сборной. Двое других: аргентинец Лионель Месси и датчанин Микаэль Лаудруп.