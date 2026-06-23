Криштиану Роналду присоединился к Лионелю Месси
время публикации: 23 июня 2026 г., 21:08 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 21:08
В Хьюстоне встречаются сборные Португалии и Узбекистана. После первого тайма счет 3:0 в пользу португальцев.
Два гола забил Криштиану Роналду.
По данным статистического сервиса Opta, Криштиану Роналду стал первым игроком, забившим в матчах шести разных чемпионатов мира.
Он стал третьим игроком с интересным достижением - самым молодым и самым возрастным автором гола своей сборной. Двое других: аргентинец Лионель Месси и датчанин Микаэль Лаудруп.
Ссылки по теме