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Спорт

Криштиану Роналду присоединился к Лионелю Месси

Футбол
ЧМ по футболу 2026
Знаменитые спортсмены
время публикации: 23 июня 2026 г., 21:08 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 21:08
Криштиану Роналду присоединился к Лионелю Месси
AP Photo/Ashley Landis

В Хьюстоне встречаются сборные Португалии и Узбекистана. После первого тайма счет 3:0 в пользу португальцев.

Два гола забил Криштиану Роналду.

По данным статистического сервиса Opta, Криштиану Роналду стал первым игроком, забившим в матчах шести разных чемпионатов мира.

Он стал третьим игроком с интересным достижением - самым молодым и самым возрастным автором гола своей сборной. Двое других: аргентинец Лионель Месси и датчанин Микаэль Лаудруп.

Спорт
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