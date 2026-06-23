Чемпионат мира по футболу. Расписание сегодняшних матчей
время публикации: 23 июня 2026 г., 06:57 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 06:57
Сегодня (и в ночь на 24 июня) завершится второй тур группового этапа чемпионата мира по футболу.
Состоятся четыре матча. Время начала игр израильское.
Португалия - Узбекистан (Хьюстон, 20:00)
Англия - Гана (Фоксборо, 23:00)
Панама - Хорватия (Торонто, 02:00)
Колумбия - Демократическая республика Конго (Сапопан, 05:00).
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