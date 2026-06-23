Чемпионат мира по футболу. Расписание сегодняшних матчей

Сегодня (и в ночь на 24 июня) завершится второй тур группового этапа чемпионата мира по футболу.

Состоятся четыре матча. Время начала игр израильское.

Португалия - Узбекистан (Хьюстон, 20:00)

Англия - Гана (Фоксборо, 23:00)

Панама - Хорватия (Торонто, 02:00)

Колумбия - Демократическая республика Конго (Сапопан, 05:00).