Британский футболист приговорен к тюремному заключению за наркоторговлю

Полузащитник валлийского клуба "Барри Таун" Эван Пресс приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения за торговлю наркотиками, сообщают британские СМИ.

Его признали виновным в торговле кокаином в 2021-23 годах.

Футболист признал свою вину.

24-летний хавбек выступает за "Барри Таун" с 2018 года. Он провел за команду 187 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 9 результативных передач.