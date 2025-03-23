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Британский футболист приговорен к тюремному заключению за наркоторговлю

Футбол
время публикации: 23 марта 2025 г., 15:26 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 15:26
Британский футболист приговорен к тюремному заключению за наркоторговлю
AP Photo/Salvador Melendez

Полузащитник валлийского клуба "Барри Таун" Эван Пресс приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения за торговлю наркотиками, сообщают британские СМИ.

Его признали виновным в торговле кокаином в 2021-23 годах.

Футболист признал свою вину.

24-летний хавбек выступает за "Барри Таун" с 2018 года. Он провел за команду 187 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 9 результативных передач.

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