x
23 марта 2025
|
последняя новость: 08:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 марта 2025
|
23 марта 2025
|
последняя новость: 08:49
23 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Отборочный матч чемпионата мира. Израильтяне победили сборную Эстонии

Футбол
время публикации: 23 марта 2025 г., 08:13 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 08:19
Отборочный матч чемпионата мира. Израильтяне победили сборную Эстонии
AP Photo/Denes Erdos

В матче первого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года израильтяне победили сборную Эстонии 2:1.

Матч проходил в Дебрецене, Венгрия.

Израиль: Даниэль Перец, Даса, Нахмиас, Шломо, Соломон (Голдберг 89), Ревиво, Джабер, Абу Фани (Дор Перец 75), Глух (Шуа 90), Дан Битон (Элиэль Перец 72), Давид (Барибо 72).

Эстония: Хейн (Игонен 46), Пэтссон (Йонас Тамм 82), Шеннинг-Ларсен, Паскочи, Кууск, Кайт, Поом (Аниер 82), Соометс, Яковлев (Хусар 60), Синявский, Алекс Тамм (Саарма 82).

Израильтяне мощно начали матч. В первые три минуты нанесли два опасных удара. В одном случае мяч из ворот вынес защитник.

Первый удар эстонцев стал голевым. На 10-й минуте бывший защитник молодежной команды "Тоттенхэма" Максим Паскочи (Грассхопперс) нанес удар в дальний угол 0:1.

На 23-й минуте Дан Битон (Апоэль, Беэр-Шева) нанес удар из полукруга перед штрафной. Мяч попал в штангу, затем в спину вратаря Карла Хейна (арендован "Вальядолидом" у лондонского "Арсенала") и оказался в сетке 1:1.

У сборной Израиля было значительное преимущество. Наша команды нанесла более 20 ударов по воротам.

На 75-й минуте Манор Соломон вывел Эли Дасу один на один 2:1.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 марта 2025

Израильтяне обыграли сборную Эстонии. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 марта 2025

Норвежцы разгромили сборную Молдовы. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 марта 2025

Йоси Бенаюн сыграл в матче легенд "Ливерпуля" и "Челси"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 марта 2025

Отборочный матч юношеского чемпионата Европы. Израильтяне проиграли норвежцам