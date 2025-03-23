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"Формула-1". "Гран-при Китая". Пилоты "Феррари" дисквалифицированы

Автомобильные гонки
время публикации: 23 марта 2025 г., 15:05 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 15:05
"Формула-1". "Гран-при Китая". Пилоты "Феррари" дисквалифицированы
AP Photo

Пилот "Феррари" Шарль Леклер дисквалифицирован по итогам "Гран-при Китая".

Гонщик из Монако дисквалифицирован из-за недовеса. Его болид весил 799 кг, а не 800 как положено по регламенту.

Шарль Леклер исключен из протокола гонки.

Он занял пятое место.

Также были дисквалифицированы Льюис Хэмилтон (Феррари) и Пьер Гасли (Альпин).

В общем зачете Хэмилтон опустился на 9-е мест (9 очков), Леклер - 10-е (8). "Феррари" в Кубке конструкторов опустился на пятое место (17 очков).

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