"Формула-1". "Гран-при Китая". Пилоты "Феррари" дисквалифицированы

Пилот "Феррари" Шарль Леклер дисквалифицирован по итогам "Гран-при Китая".

Гонщик из Монако дисквалифицирован из-за недовеса. Его болид весил 799 кг, а не 800 как положено по регламенту.

Шарль Леклер исключен из протокола гонки.

Он занял пятое место.

Также были дисквалифицированы Льюис Хэмилтон (Феррари) и Пьер Гасли (Альпин).

В общем зачете Хэмилтон опустился на 9-е мест (9 очков), Леклер - 10-е (8). "Феррари" в Кубке конструкторов опустился на пятое место (17 очков).