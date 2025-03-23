"Формула-1". "Гран-при Китая". Пилоты "Феррари" дисквалифицированы
время публикации: 23 марта 2025 г., 15:05 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 15:05
Пилот "Феррари" Шарль Леклер дисквалифицирован по итогам "Гран-при Китая".
Гонщик из Монако дисквалифицирован из-за недовеса. Его болид весил 799 кг, а не 800 как положено по регламенту.
Шарль Леклер исключен из протокола гонки.
Он занял пятое место.
Также были дисквалифицированы Льюис Хэмилтон (Феррари) и Пьер Гасли (Альпин).
В общем зачете Хэмилтон опустился на 9-е мест (9 очков), Леклер - 10-е (8). "Феррари" в Кубке конструкторов опустился на пятое место (17 очков).
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