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UFC. Брэди "гильотинировал" Эдвардса

Смешанные единоборства
время публикации: 23 марта 2025 г., 07:37 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 07:37
UFC. Брэди "гильотинировал" Эдвардса
AP Photo/Elise Amendola

В Лондоне состоялся турнир ММА UFC Fight Night: Edwards vs. Brady (также известный как UFC Fight Night 255 и UFC on ESPN+ 113).

В главном поединке бывший чемпион в полусреднем весе Леон Эдвардс проиграл в четвертом раунде удушающим приемом "гильотина" американцу Шону Брэди.

Эдвардс считался фаворитом поединка.

Новозеландец Карлос Ульберг по очкам победил бывшего чемпиона в полутяжелом весе поляка Яна Блаховича.

Американец Кеввин Холланд решением судей победил исландца Гуннара Нельсона.

Бразильянка Алексия Таинара болевым приемом в конце первого раунда победила бывшую чемпионку Cage Warriors британку Молли Маккенн.

Шотландец Крис Дункан победил "гильотиной" во втором раунде британца Джордана Вученича.

Британец Натаниэль Вуд с большим преимуществом по очкам (по всем карточкам 30:27) победил француза Моргана Шаррьера.

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