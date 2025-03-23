UFC. Брэди "гильотинировал" Эдвардса
В Лондоне состоялся турнир ММА UFC Fight Night: Edwards vs. Brady (также известный как UFC Fight Night 255 и UFC on ESPN+ 113).
В главном поединке бывший чемпион в полусреднем весе Леон Эдвардс проиграл в четвертом раунде удушающим приемом "гильотина" американцу Шону Брэди.
Эдвардс считался фаворитом поединка.
Новозеландец Карлос Ульберг по очкам победил бывшего чемпиона в полутяжелом весе поляка Яна Блаховича.
Американец Кеввин Холланд решением судей победил исландца Гуннара Нельсона.
Бразильянка Алексия Таинара болевым приемом в конце первого раунда победила бывшую чемпионку Cage Warriors британку Молли Маккенн.
Шотландец Крис Дункан победил "гильотиной" во втором раунде британца Джордана Вученича.
Британец Натаниэль Вуд с большим преимуществом по очкам (по всем карточкам 30:27) победил француза Моргана Шаррьера.