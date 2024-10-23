Лига чемпионов. Камарда установил рекорд. Олимпийский гол. "Милан" победил

В матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов "Милан" победил "Брюгге" 3:1. Бельгийцы большую часть матча играли в меньшинстве.

Гости начали матч мощно и создали три опасных момента в первые 10 минут матча. В первые 20 минут счет по ударам 5:1, по точным ударам 2:0 в пользу бельгийцев.

На 3-й минуте Дзолис ворвался в штрафную и нанес сильный удар. Меньян в прыжке отразил мяч, летевший в "шестерку". На 7-й минуте Дзолис отправил мяч в дальнюю "девятку". Меньян выручил.

Через минуту миланцев выручила перекладина. Мяч после удара Ордоньеса попал в перекладину.

Первый опасный момент "Милан" создал на 28-й минуте. Миньоле парировал мяч послк сильного удара Пулишича.

На 32-й минуте Дзолис завершил сольный проход сильным ударом в дальний угол. Меньян ногой мяч отбил.

На 34-й минуте Кристиан Пулишич прямо с углового закрутил мяч в сетку. Олимпийский гол 1:0.

На 40-й минуте бельгийцы остались в меньшинстве. Рафаэль Оньедика и Тиджани Рейндерс грубо столкнулись в центре поля. Оньедика был удален.

На 51-й минуте вышедший на замену 19-летний Кирьяни Саббе метров с 10 отправил мяч в нижний угол 1:1.

На 61-й минуте Окафор прострелил. Тиджани Рейндерс нанес сильный удар 2:1. На 65-й минуте могли забить хозяева. Мяч после удара Томори попал в перекладину. На 71-й минуте Чуквуэзе перехватил мяч в центре поля, прошел по флангу и прострелил. Рейндерс сходу пробил в нижний угол 3:1. Он стал третьим голландским игроком "Милана", забившим не менее двух голов в одном матче Лиги чемпионов после Марко ван Бастена и Кларенса Зеедорфа.

На 75-й минуте на замену вышел Франческо Камарда и стал самым молодым игроком "Милана" и самым молодым итальянцем, сыгравшим в матче Лиги чемпионов - 16 лет и 226 дней. На 87-й минуте он забил. Но гол не засчитан - офсайд.