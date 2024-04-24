НБА. Самый прогрессирующий игрок сезона - Тйарез Макси. Дени Авдия на шестом месте

Самым прогрессирующим игроком по итогам регулярного чемпионата НБА признан разыгрывающий защитник "Филадельфия Сиксерз" Тайрез Макси, сообщает официальный сайт лиги.

Два года назад он занял в этой категории шестое место.

В этом сезоне он впервые участвовал в Матче всех звезд. Среднестатистические показатели (25.9 + 3.7 подбора + 6.2 передач + 1 перехват за игру).

Израильский форвард "Вашингтона" Дени Авдия занял в голосовании шестое место.