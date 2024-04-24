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НБА. Самый прогрессирующий игрок сезона - Тйарез Макси. Дени Авдия на шестом месте

время публикации: 24 апреля 2024 г., 09:50 | последнее обновление: 24 апреля 2024 г., 09:57
НБА. Самый прогрессирующий игрок сезона - Тйарез Макси
AP Photo/Frank Franklin II

Самым прогрессирующим игроком по итогам регулярного чемпионата НБА признан разыгрывающий защитник "Филадельфия Сиксерз" Тайрез Макси, сообщает официальный сайт лиги.

Два года назад он занял в этой категории шестое место.

В этом сезоне он впервые участвовал в Матче всех звезд. Среднестатистические показатели (25.9 + 3.7 подбора + 6.2 передач + 1 перехват за игру).

Израильский форвард "Вашингтона" Дени Авдия занял в голосовании шестое место.

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