Иерусалим:
6 - 10°
Тель-Авив:
12 - 16°
Эйлат:
13 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт24 декабря 2021 г., 14:27

Чемпионат России. Фигуристку вынесли со льда после произвольной программы

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Чемпионат России. Фигуристку вынесли со льда после произвольной программы

После проката произвольной программы на чемпионате России фигуристку Тиффани Загорски, которая выступает в паре с Джонатаном Гурейро, унесли со льда, сообщает "Спорт-экспресс".

Спортсменка недавно переболела менингитом.

После проката Тиффани упала на колени. Доехать к бортику ей помог партнер. Врачи унесли спортсменку в подтрибунное помещение, где ей оказали медицинскую помощь.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 декабря 2021
Турнир в Загребе. Результаты израильских фигуристов
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 декабря 2021
Турнир в Загребе. Результаты израильских фигуристов
// NEWSru.co.il // Спорт // 09 декабря 2021
Турнир в Загребе. Результаты израильских фигуристов
// NEWSru.co.il // Спорт // 02 декабря 2021
Фигурное катание. Финал "Гран-при", который должен был пройти в Японии, отменен

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:18 Умер 23-летний хорватский футболист, потерявший сознание на тренировке
14:54 Определились финалисты чемпионата Израиля по теннису
14:27 Чемпионат России. Фигуристку вынесли со льда после произвольной программы
13:44 Драка во Львовском райсовете: Каратист- призер олимпиады против депутата от "Свободы"
12:53 Быстрые шахматы. Победителем турнира в Герцлии стал Виктор Михалевский
11:11 Пеле выписали из больницы
10:40 Япония подтвердила. что присоединится к дипломатическому бойкоту Пекинской олимпиады
08:54 Дени Авдия набрал 14 очков в Нью-Йорке. Стефен Карри набрал 46 очков, Леброн Джеймс - 36
08:20 "Реал" победил ЦСКА. "Маккаби" потерпел седьмое поражение подряд
20:58 Евролига. "Маккаби" проиграл "Зениту"
Загрузка...