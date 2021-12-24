Чемпионат России. Фигуристку вынесли со льда после произвольной программы

После проката произвольной программы на чемпионате России фигуристку Тиффани Загорски, которая выступает в паре с Джонатаном Гурейро, унесли со льда, сообщает "Спорт-экспресс".

Спортсменка недавно переболела менингитом.

После проката Тиффани упала на колени. Доехать к бортику ей помог партнер. Врачи унесли спортсменку в подтрибунное помещение, где ей оказали медицинскую помощь.