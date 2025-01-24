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НБА. Дени Авдия набрал 13 очков. "Портленд" победил "Орландо"

Баскетбол
НБА
время публикации: 24 января 2025 г., 08:34 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 08:34
НБА. Дени Авдия набрал 13 очков. "Портленд" победил "Орландо"
AP Photo/John Raoux

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" победил в гостях "Орландо Мэджик" 101:79.

"Портленд" одержал третью победу подряд.

Израильский форвард "Трэйл Блэйзерс" Дени Авдия набрал 13 очков, сделал 5 подборов и 5 передач.

Гости выиграли вторую половину матча 54:40.

Баскетболисты "Портленда" сделали 14 перехватов.

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