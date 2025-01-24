Новак Джокович снялся с Открытого чемпионата Австралии из-за травмы

Александр Зверев вышел в финал Открытого чемпионата Австралии.

Он выиграл первый сет у Новака Джоковича 7:6.

После этого легендарный сербский теннисист отказался от продолжения борьбы из-за травмы.

После матча Новак Джокович сказал, что хочет продолжать и пока не знает, будет ли этот Открытый чемпионат Австралии последним в его карьере.