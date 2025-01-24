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Спорт

Новак Джокович снялся с Открытого чемпионата Австралии из-за травмы

Теннис
Знаменитые спортсмены
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 24 января 2025 г., 10:07 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 10:12
Новак Джокович снялся с Открытого чемпионата Австралии из-за травмы
AP Photo/Ng Han Guan

Александр Зверев вышел в финал Открытого чемпионата Австралии.

Он выиграл первый сет у Новака Джоковича 7:6.

После этого легендарный сербский теннисист отказался от продолжения борьбы из-за травмы.

После матча Новак Джокович сказал, что хочет продолжать и пока не знает, будет ли этот Открытый чемпионат Австралии последним в его карьере.

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