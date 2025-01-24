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Сенсационная победа "Риги". "Манчестер Юнайтед" победил шотландцев. Результаты матчей Лиги Европы

Футбол
время публикации: 24 января 2025 г., 08:23 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 08:23
Победный гол Бруну Фернандеш забил на второй минуте компенсированного времени
AP Photo/Dave Thompson

Завершился седьмой тур основного этапа Лиги Европы. За тур до финиша 15 команд вышли в плэй-офф.

В 1/8 финала вышел "Лацио".

Айнтрахт ((Франкфурт, Германия) - Ференцварош (Будапешт, Венгрия) 2:0

Эльфсборг (Швеция) - Ницца (Франция) 1:0

Лацио (Рим, Италия) - Реал Сосьедад (Сан-Себастьян, Испания) 3:1

Лудогорец (Разград, Болгария) - Мидтьланд (Дания) 0:2

Манчестер Юнайтед (Англия) - Глазго Рейнджерс (Шотландия) 2:1

Победный гол Бруну Фернандеш забил на второй минуте компенсированного времени.

ПАОК (Салоники, Греция) - Славия (Прага, Чехия) 2:0

Ригас (Латвия) - Аякс (Амстердам, Нидерланды) 1:0

Победный гол на 78-й минуте забил Адам Мархиев.

Юнион (Сен-Жилуа, Бельгия) - Спортинг (Брага, Португалия) 2:1

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