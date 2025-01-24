Сенсационная победа "Риги". "Манчестер Юнайтед" победил шотландцев. Результаты матчей Лиги Европы
время публикации: 24 января 2025 г., 08:23 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 08:23
Завершился седьмой тур основного этапа Лиги Европы. За тур до финиша 15 команд вышли в плэй-офф.
В 1/8 финала вышел "Лацио".
Айнтрахт ((Франкфурт, Германия) - Ференцварош (Будапешт, Венгрия) 2:0
Эльфсборг (Швеция) - Ницца (Франция) 1:0
Лацио (Рим, Италия) - Реал Сосьедад (Сан-Себастьян, Испания) 3:1
Лудогорец (Разград, Болгария) - Мидтьланд (Дания) 0:2
Манчестер Юнайтед (Англия) - Глазго Рейнджерс (Шотландия) 2:1
Победный гол Бруну Фернандеш забил на второй минуте компенсированного времени.
ПАОК (Салоники, Греция) - Славия (Прага, Чехия) 2:0
Ригас (Латвия) - Аякс (Амстердам, Нидерланды) 1:0
Победный гол на 78-й минуте забил Адам Мархиев.
Юнион (Сен-Жилуа, Бельгия) - Спортинг (Брага, Португалия) 2:1
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