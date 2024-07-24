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Молодежный чемпионат Европы по баскетболу. Победили французы. Израильтяне заняли десятое место

время публикации: 24 июля 2024 г., 06:35 | последнее обновление: 24 июля 2024 г., 06:35
Молодежный чемпионат Европы по баскетболу. Победили французы. Израильтяне заняли десятое место
AP Photo/Alastair Grant

В Гдыне, Польша, завершился молодежный чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 20 лет).

Французы в третий раз стали чемпионами Европы, победив в финале словенцев 82:78. Бронзовые медали завоевали греки, победившие бельгийцев 70:68.

Сборная Израиля заняла десятое место.

В 1//8 финала израильтяне проиграли грекам 65:68.

В матчах мини-турнира за 9-16-е места сборная Израиля победила команды Турции 116:81, Германии 67:58. В матче за девятое место израильтяне проиграли итальянцам 58:69.

Вылетели в дивизион В команды Турции, Северной Македонии и Черногории.

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