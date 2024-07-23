x
23 июля 2024
|
последняя новость: 23:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 июля 2024
|
23 июля 2024
|
последняя новость: 23:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Маккаби" сыграл вничью в Румынии. Результаты матчей Лиги чемпионов

время публикации: 23 июля 2024 г., 22:32 | последнее обновление: 23 июля 2024 г., 22:38
"Маккаби" сыграл вничью в Румынии. Результаты матчей Лиги чемпионов
AP Photo/Silvia Izquierdo

Состоялись первые матчи второго отборочного раунда Лиги чемпионов. Тель-авивский "Маккаби" сыграл вничью со "Стяуа" 1:1.

Буде/Глимт (Норвегия) - Ригас (Латвия) 4:0

Ворота норвежцев защищал израильско-российский голкипер Никита Хайкин.

Паневежис (Литва) - Ягелония (Бялосток, Латвия) 0:4

Три мяча забил испанец Хесус Имас.

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) - Карабах (Азербайджан) 0:2

Мальме (Швеция) - Клаксвик (Фарерские острова) 4:1

АПОЭЛ (Никосия, Кипр) - Петрокуб (Хинчешти, Молдова) 1:0

Стяуа (Бухарест, Румыния) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 1:1

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 июля 2024

Гарет Саутгейт ушел с поста тренера сборной Англии по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 июля 2024

Сборная Аргентины по футболу установила рекорд, в 16-й раз завоевав Кубок Америки
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 июля 2024

Евро 2024. Испанцы стали чемпионами Европы и установили рекорд
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 июля 2024

Футбол. По соображениям безопасности Брюссель отказался принимать матч Бельгия - Израиль