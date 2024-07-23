"Маккаби" сыграл вничью в Румынии. Результаты матчей Лиги чемпионов
время публикации: 23 июля 2024 г., 22:32 | последнее обновление: 23 июля 2024 г., 22:38
Состоялись первые матчи второго отборочного раунда Лиги чемпионов. Тель-авивский "Маккаби" сыграл вничью со "Стяуа" 1:1.
Буде/Глимт (Норвегия) - Ригас (Латвия) 4:0
Ворота норвежцев защищал израильско-российский голкипер Никита Хайкин.
Паневежис (Литва) - Ягелония (Бялосток, Латвия) 0:4
Три мяча забил испанец Хесус Имас.
Линкольн Ред Импс (Гибралтар) - Карабах (Азербайджан) 0:2
Мальме (Швеция) - Клаксвик (Фарерские острова) 4:1
АПОЭЛ (Никосия, Кипр) - Петрокуб (Хинчешти, Молдова) 1:0
Стяуа (Бухарест, Румыния) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 1:1
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