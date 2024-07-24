Израильтяне против сборной Мали. Расписание сегодняшних матчей олимпийского футбольного турнира
время публикации: 24 июля 2024 г., 05:42 | последнее обновление: 24 июля 2024 г., 05:49
Сегодня состоятся матчи первого тура футбольного турнира Парижской олимпиады. Израильтяне встречаются со сборной Мали.
Время начала матчей израильское.
16:00
Аргентина - Марокко (группа В, Сент-Этьен).
Узбекистан - Испания (группа С, Париж).
18:00
Гвинея - Новая Зеландия (группа А, Ницца).
Египет - Доминиканская республика (группа С, Нант).
20:00
Ирак - Украина (группа В, Десин-Шарпье (Лион)).
Япония - Парагвай (группа D, Бордо).
22:00
Франция - США (группа А, Марсель).
Мали - Израиль (группа D, Париж).
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