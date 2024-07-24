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Израильтяне против сборной Мали. Расписание сегодняшних матчей олимпийского футбольного турнира

время публикации: 24 июля 2024 г., 05:42 | последнее обновление: 24 июля 2024 г., 05:49
Израильтяне против сборной Мали. Расписание сегодняшних матчей олимпийского футбольного турнира
AP Photo/Eduardo Verdugo

Сегодня состоятся матчи первого тура футбольного турнира Парижской олимпиады. Израильтяне встречаются со сборной Мали.

Время начала матчей израильское.

16:00

Аргентина - Марокко (группа В, Сент-Этьен).

Узбекистан - Испания (группа С, Париж).

18:00

Гвинея - Новая Зеландия (группа А, Ницца).

Египет - Доминиканская республика (группа С, Нант).

20:00

Ирак - Украина (группа В, Десин-Шарпье (Лион)).

Япония - Парагвай (группа D, Бордо).

22:00

Франция - США (группа А, Марсель).

Мали - Израиль (группа D, Париж).

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