Лучшим теннисистом XXI века признан Роджер Федерер, теннисисткой - Серена Уильямс
время публикации: 24 июля 2024 г., 07:52 | последнее обновление: 24 июля 2024 г., 07:52
Эксперты спортивного канала ESPN составили рейтинги сильнейших теннисистов и теннисисток XXI века.
Сильнейшим теннисистом признан швейцарец Роджер Федерер.
В первую пятерку входят: Новак Джокович (Сербия), Рафаэль Надаль (Испания), Энди Маррей (Великобритания), Андре Агасси (США).
Рейтинг сильнейших теннисисток возглавила американка Серена Уильямс.
В первую пятерку входят: Винус Уильямс (США), Мария Шарапова (Россия), Жюстин Энен (Бельгия) и Ига Швентек (Польша).
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