x
24 июля 2024
|
последняя новость: 08:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 июля 2024
|
24 июля 2024
|
последняя новость: 08:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Лучшим теннисистом XXI века признан Роджер Федерер, теннисисткой - Серена Уильямс

время публикации: 24 июля 2024 г., 07:52 | последнее обновление: 24 июля 2024 г., 07:52
Лучшим теннисистом XXI века признан Роджер Федерер, теннисисткой - Серена Уильямс
AP Photo/Kin Cheung

Эксперты спортивного канала ESPN составили рейтинги сильнейших теннисистов и теннисисток XXI века.

Сильнейшим теннисистом признан швейцарец Роджер Федерер.

В первую пятерку входят: Новак Джокович (Сербия), Рафаэль Надаль (Испания), Энди Маррей (Великобритания), Андре Агасси (США).

Рейтинг сильнейших теннисисток возглавила американка Серена Уильямс.

В первую пятерку входят: Винус Уильямс (США), Мария Шарапова (Россия), Жюстин Энен (Бельгия) и Ига Швентек (Польша).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 июля 2024

Теннис. В финале Уимблдона Карлос Алькарас победил Новака Джоковича
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 июля 2024

Теннис. Победителями Уимблдона стали Харри Хелиоваара и Генри Паттен
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 июля 2024

Теннис. Синякова и Таунсенд стали чемпионками Уимблдона в парном разряде
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 июля 2024

Теннис. Чемпионкой Уимблдона стала Барбора Крейчикова