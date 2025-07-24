Лига конференций. "Бейтар" победил в Черногории
время публикации: 24 июля 2025 г., 23:27 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 23:27
В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций столичный "Бейтар" в гостях обыграл черногорский клуб "Сутьеска" (Никшич) 2:1.
Гости владели значительным преимуществом (55% владения мячом, 11:5 по ударам, 8:1 по точным ударам).
На 28-й минуте Балса Тошкович открыл счет 1:0.
"Бейтар" отыгрался через 6 минут. Счет сравнял Ярден Шуа.
Победный гол забил Омер Ацили на 87-й минуте.
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