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Лига конференций. "Бейтар" победил в Черногории

Футбол
время публикации: 24 июля 2025 г., 23:27 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 23:27
Лига конференций. "Бейтар" победил в Черногории
AP Photo/Denes Erdos

В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций столичный "Бейтар" в гостях обыграл черногорский клуб "Сутьеска" (Никшич) 2:1.

Гости владели значительным преимуществом (55% владения мячом, 11:5 по ударам, 8:1 по точным ударам).

На 28-й минуте Балса Тошкович открыл счет 1:0.

"Бейтар" отыгрался через 6 минут. Счет сравнял Ярден Шуа.

Победный гол забил Омер Ацили на 87-й минуте.

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