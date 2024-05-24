В Будапеште проходит чемпионат Европы по художественной гимнастике. Израильские юниорки завоевали четыре медали.

Израильтянки завоевали серебряную медаль в командном первенстве.

Алона Таль Франко стала второй в упражнениях с обручем. Чемпионкой стала румынка Амалия Лича. Бронзовую медаль завоевала Ольга Маслов (Польша).

Мейталь Мааям Сумкин стала чемпионкой в упражнениях с мячом.

Алона Таль Франко завоевала бронзовую медаль в упражнениях с булавами.

Чемпионкой стала Амалия Лича. На втором месте словенка Алья Пониквар.