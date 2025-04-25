НБА. Трофей Хакима Оладжувона завоевал Эван Мобли

Трофей Хакима Оладжувона, который вручается лучшему игроку оборонительного плана по итогам регулярного сезона НБА, завоевал форвард "Кливленд Кавальерз" Эван Мобли.

Баскетболист "Кавальерз" впервые завоевал эту награду.

Среднестатистические показатели Эвана Мобли по игре в обороне - 1.59 блок-шотов, 7 подборов в обороне за игру.

В 71 матче регулярного чемпионата его среднестатистические показатели 18.5 + 9.3 подбора + 3.2 передачи.

В этом сезоне Эван Мобли впервые участвовал в Матче всех звезд НБА.