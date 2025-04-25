Травмы Моранта и Уэстбрука. Результаты матчей НБА

Продолжаются серии первого раунда плэй-офф НБА."Тендер" одержал третью победу в серии против "Мемфиса".

Детройт Пистонс - Нью-Йорк Никс 116:118 (счет в серии 1:2)

Великолепный матч провели лидеры "Никс" Карл-Энтони Таунс (31 + 8 подборов) и Джайлен Брунсон (30 + 7 подборов + 9 передач).

Мемфис Гризлиз - Оклахома-Сити Тендер 108:114(0:3)

В первой половине матча лидер "Мемфиса" Джа Морант упал на паркет и покинул площадку, прихрамывая. За 16 минут он набрал 15 очков и сделал 5 передач.

Первую четверть хозяева выиграли 77:51. Без Моранта они проиграли.

Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс 117:83 (2:1)

Защитник "Денвера" Рассел Уэстбрук получил травму. Он не смог выйти на площадку во второй половине матча.

Лидер "Денвера" Никола Йокич сделал "трипл-дабл" (23 + 13 подборов + 13 передач).