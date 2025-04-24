АЕК вышел в полуфинал Лиги чемпионов ФИБА
время публикации: 24 апреля 2025 г., 10:06 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 10:06
Последним полуфиналистом Лиги чемпионов ФИБА стал АЕК, одержавший победу в третьем матче четвертьфинальной серии над "Нантерром" 104:69.
После 10 минут 19:18, 20 - 48:31, 30 - 82:40.
В полуфиналах встретятся "Тенерифе" - "Галатасарай" и АЕК - "Уникаха".
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 апреля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 апреля 2025