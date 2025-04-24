Рекорд Грина. Результаты матчей плэй-офф НБА

Продолжаются серии первого раунда плэй-офф НБА. "Кливленд" и "Бостон" одержали вторые победы.

Бостон Селтикс - Орландо Мэджик 109:100 (счет в серии 2:0)

Самый результативный игрок матча Джайлен Браун (36 + 10 подборов + 5 передач).

Лидеры "Орландо" Паоло Банкеро (32 + 9 подборов + 7 передач) и Франц Вагнер (25 + 4 подбора + 4 передачи) провели отличный матч, но для победы этого не хватило.

Кливленд Кавальерз - Майами Хит 121:112 (2:0)

Вторую четверть хозяева выиграли 43:27.

Хьюстон Рокетс - Голден Стэйт Уорриорз 109:94 (1:1)

Джайлен Грин (Хьюстон) набрал 38 очков и стал самым молодым защитником в истории НБА, который вв одной игре забросил не менее 8 трехочковых (8).