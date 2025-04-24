Рекорд Грина. Результаты матчей плэй-офф НБА
время публикации: 24 апреля 2025 г., 09:03 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 09:03
Продолжаются серии первого раунда плэй-офф НБА. "Кливленд" и "Бостон" одержали вторые победы.
Бостон Селтикс - Орландо Мэджик 109:100 (счет в серии 2:0)
Самый результативный игрок матча Джайлен Браун (36 + 10 подборов + 5 передач).
Лидеры "Орландо" Паоло Банкеро (32 + 9 подборов + 7 передач) и Франц Вагнер (25 + 4 подбора + 4 передачи) провели отличный матч, но для победы этого не хватило.
Кливленд Кавальерз - Майами Хит 121:112 (2:0)
Вторую четверть хозяева выиграли 43:27.
Хьюстон Рокетс - Голден Стэйт Уорриорз 109:94 (1:1)
Джайлен Грин (Хьюстон) набрал 38 очков и стал самым молодым защитником в истории НБА, который вв одной игре забросил не менее 8 трехочковых (8).
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 апреля 2025