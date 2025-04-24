Поражения "Барселоны" и "Реала". Результаты матчей Евролиги
время публикации: 24 апреля 2025 г., 07:14 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 07:14
В первых матчах четвертьфинальных серий Евролиги "Барселона" и "Реал" проиграли.
Монако (Франция) - Барселона (Испания) 97:80
По 22 очка набрали баскетболисты "Монако" Майк Джеймс (+ 4 передачи) и Даниэль Тайс (+ 5 подборов).
Олимпиакос (Пирей, Греция) - Реал (Мадрид, Испания) 84:72
После 20 минут 47:29.
Лидер "Олимпиакоса" Александр Везенков набрал 23 очка и сделал 7 подборов.
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