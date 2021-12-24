Умер 23-летний хорватский футболист, потерявший сознание на тренировке
Умер 23-летний защитник клуба "Нехай" (выступает в одной из низших хорватских лиг) Марин Качич, сообщает "Спорт-экспресс".
Он потерял сознание во время тренировки. Футболист провел три дня в состоянии искусственной комы, но спасти его жизнь не удалось.
По предварительным данным, причина смерти спортсмена - сердечная недостаточность.
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