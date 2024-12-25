Лучший плэймейкер 2024 года Джуд Беллингем

Лучшим плэймейкером мирового футбола в 2024 году по версии Всемирной ассоциации футбольной истории и статистики стал Джуд Беллингем.

Полузащитник "Реала" и сборной Англии набрал 133 балла.

На втором месте бельгиец Кевин де Брейне (Манчестер Сти).

В первую пятерку также вошли Тони Кроос (Германия, Реал), Джамаль Мусиала (Германия, Бавария) и Лионель Месси (Аргентина, Интер Майами).