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Спорт

Лучший плэймейкер 2024 года Джуд Беллингем

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 25 декабря 2024 г., 09:36 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 09:36
Лучший плэймейкер 2024 года Джуд Беллингем
AP Photo/Hussein Sayed

Лучшим плэймейкером мирового футбола в 2024 году по версии Всемирной ассоциации футбольной истории и статистики стал Джуд Беллингем.

Полузащитник "Реала" и сборной Англии набрал 133 балла.

На втором месте бельгиец Кевин де Брейне (Манчестер Сти).

В первую пятерку также вошли Тони Кроос (Германия, Реал), Джамаль Мусиала (Германия, Бавария) и Лионель Месси (Аргентина, Интер Майами).

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