Лучший плэймейкер 2024 года Джуд Беллингем
время публикации: 25 декабря 2024 г., 09:36 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 09:36
Лучшим плэймейкером мирового футбола в 2024 году по версии Всемирной ассоциации футбольной истории и статистики стал Джуд Беллингем.
Полузащитник "Реала" и сборной Англии набрал 133 балла.
На втором месте бельгиец Кевин де Брейне (Манчестер Сти).
В первую пятерку также вошли Тони Кроос (Германия, Реал), Джамаль Мусиала (Германия, Бавария) и Лионель Месси (Аргентина, Интер Майами).
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