Дубль Дибалы. "Гол + пас" Довбика. "Рома" разгромила "Парму"

В матче семнадцатого тура чемпионата Италии "Рома" разгромила "Парму" 5:0. Четвертая подряд крупная домашняя победа "волков".

"Парма" проиграла третий матч Серии А подряд.

"Рома": Свилар, Манчини, Хуммельс, Ндика, Салемакерс, Коне, Паредес, Анхелиньо, Дибала, Эль-Шаарави, Довбик.

"Парма": Сузуки, Дельпрато (Валенти 54), Кулибали, Балог, Валери (Бенедичак 59), Сом, Эрнани, Ман, Алмквист (Канчелльери 54), Мохамед (Д. Камара 46), Бонни (Михайла 70).

У римлян значительное преимущество (59% владения мячом, 19:9 по ударам, 9:3 по точным ударам).

На 8-й минуте Паоло Дибала реализовал пенальти. На 13-й минуте Салемейкерс удвоил преимущество хозяев.

На 51-й минуте Салемейкерс нанес удар с линии штрафной. Мяч попал в Довбика и летел в сетку. Дибала добил мяч под перекладину 3:0.

На 74-й минуте Паредес реализовал пенальти 4:0. На 83-й минуте Дибала прострелил. Артем Довбик буквально вошел в ворота с мячом 5:0.