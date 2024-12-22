x
22 декабря 2024
|
последняя новость: 19:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 декабря 2024
|
22 декабря 2024
|
последняя новость: 19:08
22 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Дубль Дибалы. "Гол + пас" Довбика. "Рома" разгромила "Парму"

Футбол
время публикации: 22 декабря 2024 г., 18:05 | последнее обновление: 22 декабря 2024 г., 18:05
Дубль Дибалы. "Гол + пас" Довбика. "Рома" разгромила "Парму"
AP Photo/Andrew Medichini

В матче семнадцатого тура чемпионата Италии "Рома" разгромила "Парму" 5:0. Четвертая подряд крупная домашняя победа "волков".

"Парма" проиграла третий матч Серии А подряд.

"Рома": Свилар, Манчини, Хуммельс, Ндика, Салемакерс, Коне, Паредес, Анхелиньо, Дибала, Эль-Шаарави, Довбик.

"Парма": Сузуки, Дельпрато (Валенти 54), Кулибали, Балог, Валери (Бенедичак 59), Сом, Эрнани, Ман, Алмквист (Канчелльери 54), Мохамед (Д. Камара 46), Бонни (Михайла 70).

У римлян значительное преимущество (59% владения мячом, 19:9 по ударам, 9:3 по точным ударам).

На 8-й минуте Паоло Дибала реализовал пенальти. На 13-й минуте Салемейкерс удвоил преимущество хозяев.

На 51-й минуте Салемейкерс нанес удар с линии штрафной. Мяч попал в Довбика и летел в сетку. Дибала добил мяч под перекладину 3:0.

На 74-й минуте Паредес реализовал пенальти 4:0. На 83-й минуте Дибала прострелил. Артем Довбик буквально вошел в ворота с мячом 5:0.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 декабря 2024

Чемпионат Германии. Покер Шика. Достижение Алонсо
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 декабря 2024

"Арсенал" забил пять голов в дерби и установил рекорд Англии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 декабря 2024

"Атлетико" победил "Барселону". Результаты матчей чемпионата Испании
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 декабря 2024

Во время благотворительного футбольного матча умер бывший защитник ЦСКА