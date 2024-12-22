"Борнмут" разгромил "Манчестер Юнайтед". "Челси" теряет очки. Результаты матчей чемпионата Англии
Состоялись матчи семнадцатого тура чемпионата Англии. "Борнмут" в гостях разгромил "Манчестер Юнайтед" 3:0.
Эвертон (Ливерпуль) - Челси (Лондон) 0:0
В случае победы "Челси" мог обойти лидирующий "Ливерпуль".
Фулхэм (Лондон) - Саутгемптон 0:0
У "дачников" было большое преимущество, но забить они не сумели.
Бывший вратарь "Арсенала" Аарон Рамсдэйл провел отличный матч и совершил пять сэйвов.
"Святые" за весь матч нанесли только 1 точный удар.
Лестер - Вулверхэмптон 0:3
Витор Перейра победил в дебютном матче.
Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3
"Борнмут" повторил прошлогодний успех. 9 декабря 2023 года "вишни" разгромили "красных дьяволов" 3:0 на "Олд Траффорд". До этого дважды подряд разгромить "красных дьяволов" на их поле удавалось "Бернли" в 1961 и 1962 годах (4:1 и 5:2).
"Манчестер Юнайтед" в четвертый раз в этом сезоне пропускает в домашнем матче не менее 3 мячей. Хуже только "Саутгемптон" (5 игр).
"Борнмут" не проигрывает в пятом матче Премьер-лиги подряд и поднялся на пятое место.
На 29-й минуте после навеса со штрафного Дин Хейсен головой отправил мяч в дальний угол 0:1. На 61-й минуте Джастин Клюйверт реализовал пенальти 0:2.
Через 2 минуты Куаттара сделал передачу в центр штрафной. Антуан Семеньо пробил точно 0:3.