"Борнмут" разгромил "Манчестер Юнайтед". "Челси" теряет очки. Результаты матчей чемпионата Англии

Состоялись матчи семнадцатого тура чемпионата Англии. "Борнмут" в гостях разгромил "Манчестер Юнайтед" 3:0.

Эвертон (Ливерпуль) - Челси (Лондон) 0:0

В случае победы "Челси" мог обойти лидирующий "Ливерпуль".

Фулхэм (Лондон) - Саутгемптон 0:0

У "дачников" было большое преимущество, но забить они не сумели.

Бывший вратарь "Арсенала" Аарон Рамсдэйл провел отличный матч и совершил пять сэйвов.

"Святые" за весь матч нанесли только 1 точный удар.

Лестер - Вулверхэмптон 0:3

Витор Перейра победил в дебютном матче.

Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3

"Борнмут" повторил прошлогодний успех. 9 декабря 2023 года "вишни" разгромили "красных дьяволов" 3:0 на "Олд Траффорд". До этого дважды подряд разгромить "красных дьяволов" на их поле удавалось "Бернли" в 1961 и 1962 годах (4:1 и 5:2).

"Манчестер Юнайтед" в четвертый раз в этом сезоне пропускает в домашнем матче не менее 3 мячей. Хуже только "Саутгемптон" (5 игр).

"Борнмут" не проигрывает в пятом матче Премьер-лиги подряд и поднялся на пятое место.

На 29-й минуте после навеса со штрафного Дин Хейсен головой отправил мяч в дальний угол 0:1. На 61-й минуте Джастин Клюйверт реализовал пенальти 0:2.

Через 2 минуты Куаттара сделал передачу в центр штрафной. Антуан Семеньо пробил точно 0:3.