Умер легендарный польский футболист
время публикации: 25 декабря 2024 г., 09:12 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 09:21
23 декабря на 102-м году жизни умер легендарный футболист и тренер "Краковии" Мечислав Коласа. сообщает официальный сайт польского клуба.
Он был последним живым чемпионом Польши 1948 года и самым старшим из чемпионов Польши по футболу.
Нападающий и полузащитник выступал за клубы "Прокоцим" (Краков), "Краков", "Краковия",
В 1958-60 годах Мечислав Коласа был играющим тренером команды " Величанка" (Величка).
Он тренировал "Краковию" в 1978 году, входил в Совет ветеранов клуба.
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