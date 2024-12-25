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Умер легендарный польский футболист

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 25 декабря 2024 г., 09:12 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 09:21
Умер легендарный польский футболист
AP Photo/Luca Bruno

23 декабря на 102-м году жизни умер легендарный футболист и тренер "Краковии" Мечислав Коласа. сообщает официальный сайт польского клуба.

Он был последним живым чемпионом Польши 1948 года и самым старшим из чемпионов Польши по футболу.

Нападающий и полузащитник выступал за клубы "Прокоцим" (Краков), "Краков", "Краковия",

В 1958-60 годах Мечислав Коласа был играющим тренером команды " Величанка" (Величка).

Он тренировал "Краковию" в 1978 году, входил в Совет ветеранов клуба.

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