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Спорт

Оскар вернулся из Китая в "Сан-Паулу"

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 25 декабря 2024 г., 11:11 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 11:11
Оскар вернулся из Китая в "Сан-Паулу"
AP Photo/Frank Augstein

Бывший полузащитник сборной Бразилии и "Челси" Оскар вернулся в "Сан-Паулу", сообщает официальный сайт бразильского клуба.

Хавбек последние 8 лет играл за "Шанхай СИПГ". Он был одной из последних крупных иностранных звезд чемпионата Китая.

Оскар - чемпион Бразилии 2008 года в составе "Сан-Паулу", двукратный чемпион штата Риу-Гранде-ду Сул в составе "Интернасьоналя", чемпион Англии 2015 года и победитель Лиги Европы 2013 года в составе "Челси", трехкратный чемпион Китая..

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