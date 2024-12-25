Оскар вернулся из Китая в "Сан-Паулу"

Бывший полузащитник сборной Бразилии и "Челси" Оскар вернулся в "Сан-Паулу", сообщает официальный сайт бразильского клуба.

Хавбек последние 8 лет играл за "Шанхай СИПГ". Он был одной из последних крупных иностранных звезд чемпионата Китая.

Оскар - чемпион Бразилии 2008 года в составе "Сан-Паулу", двукратный чемпион штата Риу-Гранде-ду Сул в составе "Интернасьоналя", чемпион Англии 2015 года и победитель Лиги Европы 2013 года в составе "Челси", трехкратный чемпион Китая..