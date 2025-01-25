"Барселона" проиграла во Франции. Результаты матчей Евролиги

Завершился двадцать третий тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Олимпиакос", одержавший 16 побед. У "Фенербахче" на 1 победу меньше (и игра в запасе).

"Маккаби" на предпоследнем (17) месте - 6 побед.

Альба (Берлин, Германия) - Бавария (Мюнхен, Германия) 84:99

Последнюю четверть гости выиграли 29:16.

Карсен Эдвардс (Бавария) набрал 34 очка, сделал 6 подборов и 6 передач.

АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) - Барселона (Испания) 100:94

Олимпиакос (Пирей, Греция) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 77:87